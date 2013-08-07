В Узбекистане отметят Международный день молодежи

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня завершается срок подачи заявки на участие в мероприятии ООН, посвященном Международному дню молодежи, который ежегодно отмечается 12 августа.

Основные мероприятия в этот день пройдут в Национальной библиотеке имени Алишера Навои. В праздновании примут участие главы агентств, руководители ООН в Узбекистане, представители общественности, молодежных организаций, СМИ.

В рамках мероприятия будет организован пресс-брифинг для журналистов с участием Постоянного представителя ООН в Узбекистане. На встрече будут обсуждаться дальнейшие перспективы сотрудничества ООН и СМИ Узбекистана. Также будут рассмотрены предложения волонтерства и взаимодействия.

В этот день в Национальной библиотеке будет функционировать молодежная фотовыставка. Также состоится торжественное открытие ресурсной комнаты ООН в Национальной библиотеке. Следует отметить, что между ООН и Национальной библиотекой подписан меморандум о сотрудничестве, который подразумевает проведение ряда совместных мероприятий. Одним из них является проект Дискуссионный клуб, который собирается ежемесячно.

Празднование международного дня молодежи будет проходить на трех языках: узбекском, русском и английском.

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