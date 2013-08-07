



Форум социально ответственных граждан Наманганской области подвел итоги своей работы



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Намангане прошло заседание "Форума социально ответственных граждан Узбекистана", посвященное 22-летию независимости Узбекистана, с участием представителей республиканского и наманганского общественных советов этого ННО. Мероприятие, состоявшееся в конференц-зале регионального отделения Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО), прошло под девизом "Независимый Узбекистан – мое достоинство, гордость и опора". Участники его подвели итоги работы, обсудили план развития регионального представительства "Форума социально ответственных граждан Узбекистана". Они особо отметили рост социальной активности граждан страны. Напомним, что одной из задач ННО "Форум социально ответственных граждан Узбекистана" является оказание адресной помощи субъектам предпринимательства и социально ответственным гражданам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи