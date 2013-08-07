В Намангане завершился месячник патриотического воспитания

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Вчера в лагерях детского отдыха Наманганской области завершился месячник военно-патриотического воспитания. Целый месяц для ребят проводились увлекательные соревнования по военно-прикладным видам спорта, встречи и беседы.

Бывалые воины-интернационалисты рассказывали ребятам о пройденном боевом пути и истории кризисного периода, предшествовавшего принятию независимости Узбекистана, инструкторы УЧС проводили полезные лекции по основам безопасности жизнедеятельности: учили правильно действовать в условиях землетрясения, наводнения и других техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Ребята увлеченно постигали основы защиты от оружия массового поражения, выполняли норматив по надеванию противогаза, метанию гранаты, бегу, стреляли из пневматического оружия, преодолевали водные преграды с помощью канатов, проходили различные эстафеты.

"Руководство области уделяет большое внимание воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине, предотвращению пропаганды религиозно-экстремистских течений", – говорит председатель областного объединения воинов-интернационалистов Хусниддин Джамалов.

В рамках принятого соответствующего решения хокима области были привлечены сотрудники УЧС, ОСО "Ватанпарвар", управления культуры и спорта, продуманы вопросы материально-технического обеспечения. "Благодаря всему этому нам удалось провести такие мероприятия во всех лагерях области. Мы очень рады, что боевой опыт воинов-афганцев используется рационально, и служит делу воспитания настоящих патриотов", – заключает лидер "афганцев" области.

УЗИНФОРМ