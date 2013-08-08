В Самарканде обсудили исполнительность законов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. В хокимияте Самаркандской области 7 августа прошел семинар, посвященный обсуждению исполнительности на территории области Законов Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников".

В мероприятии, организованном по инициативе Комитета по бюджету и экономическим реформам парламента страны и хокимията области, приняли участие депутаты Законодательной Олий Мажлиса, сенаторы, сотрудники областного отдела общественного благотворительного фонда "Махалла", председатели сельских и махаллинских сходов граждан и их советники, представители СМИ.

В ходе семинара разговор шел об обеспечении открытости и прозрачности выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников, организованном проведении избирательного процесса, необходимости информирования граждан о намечаемых выборах.

Также отмечено, что на местах нужно обеспечить тщательное изучение вышеуказанных законодательных актов, разъяснить их основные понятия активистам сходов граждан.

В мероприятии принял участие заместитель хокима области Ш.Кулматов.

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