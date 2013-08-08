Обсужден ход подготовки к дефолиации хлопчатника

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном территориальном ОАО "Кишлокхужаликкимё" ("Сельхозхимия") 7 августа состоялся практический семинар, посвященный подготовке к сезону дефолиации хлопчатника, приведению к состоянию готовности имеющейся техники, опрыскивателей и дефолиантов.

В нем приняли участие сотрудники областного ОАО "Кишлокхужаликкимё", руководители районных филиалов общества, начальники складов и торговых сетей, специалисты сельхозсферы.

На семинаре отмечена необходимость своевременной подготовки к проведению дефолиации, к эксплуатации имеющейся техники, опрыскивателей "ОВХ", ручных опрыскивателей, грузовой техники, а также создания всех условий для привлекаемых к этому мероприятию служащих и работников.

Для слаженного проведения указанных мероприятий на сегодняшний день сформировано 127 отрядов, организовано 296 опрыскивателей "ОВХ", 2 самолета, 173 единицы техники, которые будут возить рабочие растворы, а также создано 85 площадок для подготовки раствора. Дефолиация будет проведена на территории 75,3 тысячи га земельного участка. Для этого закуплено 635,8 тонн дефолиантов сорта "Супер ХМД".

На мероприятии отмечено, что все подготовительные мероприятия к дефолиации необходимо завершить к 15 августа текущего года.

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