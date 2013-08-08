



Детская площадка открылась в Туракургане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа в туракурганской махалле "Тошкент" – райцентре Наманганской области – состоялось торжественное открытие детской спортивной площадки, построенной в ходе акции "Каждой махалле – по спортивной площадке". В мероприятий принял участие хоким области Баходир Юсупов, члены республиканского и областного общественных советов "Форума социально ответственных граждан", аксакалы махалли и молодежь. После импровизированного концерта, подготовленного детьми, гости подарили им разный спортивный инвентарь. На благотворительном ужине – "ифторлик" в ресторане "Туркистон" социально ответственным предпринимателям, активистам ФСОГ, оказавшим спонсорскую поддержку мероприятию фонда "Мехр-Нури" в священный месяц Рамазан, были вручены благодарственные сертификаты от имени председателя Республиканского общественного совета "Форума социально ответственных граждан" Гульнары Каримовой. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи