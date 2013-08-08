Навоийцы провели всенародные хашары в связи с религиозным праздником Рамазан-хаит

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. В сердце каждого правоверного заложены Господом понятия как "Не оскверняй", "Чистота начинается с души".

В связи с окончанием Великого поста и подготовкой к празднованию в стране религиозного праздника Рамазан-хаит во всех городах и кишлаках области сегодня проводятся мероприятия по благоустройству территорий.

Несколько тысяч людей работали в эти дни по очищению и благоустройству территорий кладбищ в городе Навои, Карманинском, Кызылтепинском, Хатырчинском, Нуратинском и других районах региона.

Участие молодежи в мероприятиях по благоустройству кладбищ и других святынь является показателем их общечеловеческих и патриотических чувств.

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