Навоийцы провели всенародные хашары в связи с религиозным праздником Рамазан-хаит

Навоийцы провели всенародные хашары в связи с религиозным праздником Рамазан-хаит08.08.2013 12:07
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. В сердце каждого правоверного заложены Господом понятия как "Не оскверняй", "Чистота начинается с души".
В связи с окончанием Великого поста и подготовкой к празднованию в стране религиозного праздника Рамазан-хаит во всех городах и кишлаках области сегодня проводятся мероприятия по благоустройству территорий.
Несколько тысяч людей работали в эти дни по очищению и благоустройству территорий кладбищ в городе Навои, Карманинском, Кызылтепинском, Хатырчинском, Нуратинском и других районах региона.
Участие молодежи в мероприятиях по благоустройству кладбищ и других святынь является показателем их общечеловеческих и патриотических чувств.
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