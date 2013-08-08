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В Андижане открылись две реконструированные центральные улицы
08.08.2013 13:09

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. На радость жителям Андижана после масштабной реконструкции вчера открылись две улицы – Истиклол и Миллий тикланиш. Это стало еще один событием, которое вписалось в славную летопись преображаемого Андижана.

На этих улицах появились 94 современных здания. Реконструировано также 2 и построено 2 новых здания областных филиалов банков, новое здание для областного Пенсионного фонда. Капитально отремонтирована гостиница. Преобразились фасады 5 государственных учреждений, 2 многоэтажных жилых домов.

В новом облике предстали дворцы торжеств "Олтин водий", "Дилноз", "Андижон", а также кинотеатр "Шарк". Перед дворцом торжеств "Олтин водий" разбит первый в области музыкальный фонтан с подсветкой.

А украшением улицы Истиклол стал торговый центр "Гранд плаза" на 300 мест.

Особо следует отметить систему иллюминации и ночного освещения, установленную специалистами производственного предприятия "Курилиш Х". Светильники "холодный лед", "капелька", мощные прожекторы самой последней модификации, тротуары, выложенные из брусчатки 3D бумеранг, изящные скамейки, ландшафтный дизайн с вкраплением зеленых насаждений, небольших фонтанчиков придает пешеходной улице особый колорит…

Активное участие в преобразованиях приняли предприниматели. За счет их средств и банковских кредитов построены 80 объектов торговли и сферы услуг, создано более 1400 новых рабочих мест.

Выступивший на церемонии открытия преображенных улиц народный артист Узбекистана Якуб Ахмедов и другие столичные гости тепло приветствовали собравшихся и поздравили их с этим знаменательным событием, пожелали успехов во благо процветания области и Республики и отметили, что открытие двух улиц стало прекрасным подарком к 22-й годовщине независимости Узбекистана.

74 схода граждан махаллей города Андижана организовали выставку изделий ремесленников. Учащиеся колледжа искусств, школ музыки и искусства, спортсмены, канатоходцы украсили своим искусством праздничное мероприятие.

Торжества затем продолжились в молодежном парке "Камолот", где состоялся большой концерт.

Названия этих улиц, означающие "Независимость" и "Национальное возрождение", глубоко символичны. Берущая свое начало с привокзальной площади, улица Истиклол имеет почти полуторавековую историю. На ней в разные годы размещалось множество государственных учреждений. Пересекающая ее почти перпендикулярно улица Миллий тикланиш также играла заметную роль в жизни города.

Следует отметить, что с момента своего появления улицы обрастали небольшими пристройками и ни разу не подвергались сколько-нибудь серьезной реставрации. Поэтому со временем дома и здания, не отвечающие современным требованиям архитектуры и градостроительства, обветшали, улицы потеряли былую привлекательность. Их неказистый вид требовал коренного обновления.

Хокимият города Андижана создал штаб, разместившийся прямо здесь же. Генеральными подрядчиками выступили общество с ограниченной ответственностью "Alliance Road Construction" и "Андижон шахар нур". В общей сложности на двух улицах выполнены работы на 126 млрд. сумов.

УЗИНФОРМ

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