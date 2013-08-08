Посол США поздравил мусульман Узбекистана с праздником Рамазан-хаит

ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. "От имени Посольства США в Ташкенте и народа Соединенных Штатов Америки я рад направить мои наилучшие пожелания мусульманам Узбекистана по случаю праздника Рамазан-хаит", - говорится в послании, распространенном пресс-службой диппредставительства США.

"Рамазан — это время глубоких размышлений, поста и благочестия. Семьи, друзья и соседи во всем мире, в том числе, в Узбекистане и США, собираются и чтят те принципы, которые объединяют людей разной веры.

В то время как священный месяц Рамазан подходит к концу, давайте подтвердим нашу приверженность миру, справедливости, равенству и милосердию к ближним нашим, что является истинным духом Рамазана", — отмечает посол США.

"Я присоединяюсь к народу США в пожеланиях народу Узбекистана дальнейшего процветания, счастья и крепкого здоровья в предстоящем году. Рамазан-хаит Мубарак!", — заключает господин Крол свое поздравление.

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