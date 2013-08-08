Новые дома для сельчан

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. В преддверии Дня независимости Республики Узбекистан в сельских местностях Ферганской области завершаются строительные работы и сдаются в эксплуатацию новые дома, построенные на основе типовых проектов.

В нынешнем году по всей области возведено около 850 современных жилых домов на основе типовых проектов, владельцы которых уже получили ключи и заселились в эти дома.

Так, 7 августа в Фуркатском районе Ферганской области состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новых домов по типовым проектам, которые возведены специализированной инжиниринговой компанией "Кишлок курилиш инвест". В этот же день в кишлаке "Сурпа" состоялось торжественное новоселье.

В текущем году в Фуркатском районе возведено 30 жилых домов, которые будут полностью заселены своими владельцами до 1 сентября нынешнего года. Основанием для строительных работ служит Постановление главы государства № ПП-1167 "О дополнительных мерах по расширению масштабов строительства жилья в сельской местности".

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