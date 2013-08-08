Продажи узбекских автомобилей в РФ за 7 месяцев сократились на 38%08.08.2013 20:45
НОВОСТИ В МИРЕ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-июль 2013 года.
Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 31 182 единицы автомобилей, что на 38% меньше, чем за семь месяцев 2012 года (50 549). В июле продажи узбекских автомобилей сократились на 57% и составили 3 908 единицу (против 9 103 в июле 2012 года).
Второй месяц лета вновь оказался неблагоприятным для моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в июле сократились на 64%, Matiz’ов – на 44%. Напомним, негативный тренд для этих моделей на российском рынке продолжается с марта 2013 года.
Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:
|Модель
|Январь-июль 2013 г. (ед.)
|Январь-июль 2012 г. (ед.)
|Динамика
|Июль 2013 г.
|Июль 2012 г.
|Динамика
|Nexia
|17 622
|30 578
|-42%
|2 106
|5 907
|-64%
|Matiz
|13 560
|19 971
|-32%
|1 802
|3 196
|-44%
|Всего
|31 182
|50 549
|-38%
|3 908
|9 103
|-57%
По итогам 7 месяцев 2013 года, "GM Uzbekistan" остается на 11-м месте по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 1,99% (с 3,02% за январь-июль 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia спустилась на 24-ю позицию (с 23-го места в июне), а Matiz – вновь не вошел в этот перечень.
В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в июле 2013 года сократились на 8%. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что "темпы замедления рынка достигли максимума во втором квартале", но есть причины, по которым можно ожидать постепенного улучшения ситуации в ближайшие месяцы вплоть до точки стабилизации рынка. "Недавно анонсированная государственная программа субсидирования автокредитов будет полезной для скорейшего достижения этой точки, и остается только приветствовать данную инициативу правительства", – добавил он.
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