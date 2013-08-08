Продажи узбекских автомобилей в РФ за 7 месяцев сократились на 38%

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-июль 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 31 182 единицы автомобилей, что на 38% меньше, чем за семь месяцев 2012 года (50 549). В июле продажи узбекских автомобилей сократились на 57% и составили 3 908 единицу (против 9 103 в июле 2012 года).

Второй месяц лета вновь оказался неблагоприятным для моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в июле сократились на 64%, Matiz’ов – на 44%. Напомним, негативный тренд для этих моделей на российском рынке продолжается с марта 2013 года.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь-июль 2013 г. (ед.) Январь-июль 2012 г. (ед.) Динамика Июль 2013 г. Июль 2012 г. Динамика Nexia 17 622 30 578 -42% 2 106 5 907 -64% Matiz 13 560 19 971 -32% 1 802 3 196 -44% Всего 31 182 50 549 -38% 3 908 9 103 -57%

По итогам 7 месяцев 2013 года, "GM Uzbekistan" остается на 11-м месте по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 1,99% (с 3,02% за январь-июль 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia спустилась на 24-ю позицию (с 23-го места в июне), а Matiz – вновь не вошел в этот перечень.

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в июле 2013 года сократились на 8%. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что "темпы замедления рынка достигли максимума во втором квартале", но есть причины, по которым можно ожидать постепенного улучшения ситуации в ближайшие месяцы вплоть до точки стабилизации рынка. "Недавно анонсированная государственная программа субсидирования автокредитов будет полезной для скорейшего достижения этой точки, и остается только приветствовать данную инициативу правительства", – добавил он.

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