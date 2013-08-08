Президент Узбекистана поздравил лидеров Пакистана

ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграммы в адрес руководителей Исламской Республики Пакистан, в которых поздравил их с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, поздравления направлены на имя президента Мамнун Хусейна и премьер-министра Наваза Шарифа.

Напомним, День независимости отмечается в Пакистане 14 августа в честь провозглашения независимости от Великобритании в 1947 году. Праздник отмечается по всей стране с церемонией поднятия государственного флага, отдается дань уважения национальным героям и запускаются фейерверки в Исламабаде. Основные торжества проходят в столице, где президент и премьер-министр поднимают национальный флаг над зданием парламента и выступают с поздравительными речами.

УЗИНФОРМ