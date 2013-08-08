Президент Узбекистана поздравил главу Эквадора

Президент Узбекистана поздравил главу Эквадора08.08.2013 23:04
ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Республики Эквадор Рафаэля Висенте Корреа Дельгадо, в которой поздравил его с национальным праздником страны – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Напомним, День независимости отмечается в Эквадоре 10 августа. В этот день в 1809 году была провозглашена независимость этой страны от испанской колонизации. На праздник в столице Эквадора Кито проходит военный парад и другие торжественные мероприятия.
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