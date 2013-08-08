Ислам Каримов поздравил лидеров Индии

ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов поздравил руководство Индии с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, поздравительные телеграммы были направлены на имя президента Республики Индия Пранаба Кумара Мукерджи и премьер-министра Манмохана Сингха.

Напомним, День независимости отмечается в Индии 15 августа в честь провозглашения независимости этой страны от Великобритании в 1947 году. В этот день во всех городах проводится церемония поднятия флага, политические деятели произносят речи и устраивают праздничные приемы. Праздник сопровождается массовыми торжествами по всей стране.

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