Дети Муйнакского района получили чистую питьевую воду

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа в городе Муйнаке в детском саду №4 "Гунча" прошла церемония передачи чистой питьевой воды в капсулах. Стоит отметить, что помимо капсул представителям 9 детских садов были переданы игрушки.

Также в центральной районной больнице состоялась церемония ввода в эксплуатацию солнечной батареи и солнечного водонагревателя, организаторами которой выступили ФОПСИ совместно с партнерами.

Все средства – 5 миллионов сумов на приобретение подарков детским садам были собраны в ходе благотворительной экологической акции "ННО Узбекистана в поддержку детей Муйнакского района Республики Каракалпакстан", которая проходила в Ташкенте 26 июня в Экопарке.

Одними из активных участников акции, чьи лоты были представлены на аукционе, были люди с ограниченными возможностями здоровья – воспитанники разных домов.

В ходе данной акции компания ООО "Hydrolife Bottlers" в течение года будет предоставлять детям Муйнакского района на бесплатной основе 240 тонн чистой питьевой воды.

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