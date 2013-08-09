В Узбекистане стартует очередная школа в области IT-технологий

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 20-27 августа в Ташкентской области пройдет очередная летняя школа IT-school, в которой примут участие более 30 молодых специалистов в сфере информационных технологий со всей Республики.

Школа будет проходить по 4 направлениям: веб-моделирование и программирование, веб-дизайн, модульное программирование.

Данная школа будет логическим продолжением обучения в летнем образовательном лагере "Келажак овози", по итогам которого ребята разработали 3D-тур Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои.

Стоит отметить, что по итогу прошлых сезонов айтишники уже разработали 3D-тур по Самаркандской площади "Регистан" и другим древним памятникам Узбекистана.

Организаторами школы выступят ЦМИ "Келажак овози", Фонд Форум совместно с партнерами.

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