В августе завершится проект "Вундеркинд"

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. В конце августа в Ташкенте будут подведены итоги второго этапа проекта на английском языке "Вундеркинд", организаторами которого являются языковой центр "Келажак лингво" совместно с представительством Британского Совета в Узбекистане.

Главная цель проекта, который был разработан и запущен волонтерами центра еще в прошлом году – подготовка тренеров по английскому языку из числа активистов языкового центра для детей дошкольного возраста.

Проект предусматривает подготовительные тренинги, практические упражнения и работу с детьми.

По словам организаторов, идея "Вундеркинда" возникла у ребят из-за стремления реализовать свои знания по языку на практике.

Одна из главных задач, которая ставилась в проекте, - научить ребят тренерским навыкам.

Тренинги длились по 5 дней в течение 2 лет. 8 отобранных ребят по итогам проекта смогут начать работу уже в сентябре текущего года, после вручения специальных сертификатов.

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