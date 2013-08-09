Строительство объектов для занятия спортом завершится к празднику независимости Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа во всех областях Республики подходит к логическому завершению акция ННО "Форум социально ответственных граждан Узбекистана" и благотворительного фонда "Махалля" по реконструкции детских спортивных площадок и строительству новых мини-стадионов.

Данная акция по Республике реализуется при поддержке областных хокимиятов.

С момента реализации акции 1 июня текущего года реконструировано и построено 100 современных спортивных площадок.

К запланированному сроку, к празднованию 22-летия независимости Узбекистана на стадии сдачи находятся 200 объектов для занятия спортом.

В реализации мероприятия активно принимали участие представители различных государственных и негосударственных организаций, в том числе и народные артисты Узбекистана.

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