Мировые лидеры поздравляют главу Узбекистана с праздником Рамазан-хаит

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступают поздравительные телеграммы от руководителей зарубежных государств, правительств и международных организаций по случаю праздника Рамазан-хаит. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Поздравления, в частности, направили президенты США, Сингапура, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Алжира, король Иордании, премьер-министры Сингапура и Израиля, вице-премьер, глава МВД ОАЭ, генсек ОИС и другие.

В своих посланиях иностранные лидеры выражают искренние пожелания доброго здоровья и успехов Президенту Исламу Каримову, а также мира, процветания и благополучия – народу Узбекистана.

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