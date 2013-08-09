Кредитование малого бизнеса в Узбекистане выросло за 7 месяцев на 30%

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. В январе-июле текущего года субъектам малого бизнеса в Узбекистане выделено 4,3 трлн. сумов банковских кредитов, что в 1,3 раза больше по сравнению с тем же периодом 2012 года. За этот же период было выделено 867 млрд. сумов микрокредитов (рост в 1,4 раза). Такие данные обнародовал Центральный банк Республики.

За 7 месяцев 2013 года для финансирования бизнес-начинаний выпускников образовательных учреждений банками выделено 69 млрд. сумов, что в 2,6 раза больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Кредитные средства предоставляются им по упрощенной схеме, предусматривающей заявление, бизнес-план и гарантии близких родственников при недостаточности залогового обеспечения.

Центробанком совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, общественными организациями на местах организуются практические семинары и встречи на тему "Возможности создания новых рабочих мест путем финансовой поддержки выпускников колледжей", где широко разъясняется суть и содержание законодательных актов, созданных льгот и преференций, условия выделения кредитов субъектам малого бизнеса.

В рамках подобных мероприятий с начала года коммерческими банками выданы 690 субъектам предпринимательства сертификаты о выделении льготных кредитов в объеме 66,4 млрд. сумов. Из них 9,2 млрд. сумов были направлены на поддержку бизнес-идей 419 выпускников образовательных учреждений. Еще 7 млрд. сумов выделено на деловые проекты 149 предпринимательниц.

Всего кредитование субъектов малого предпринимательства в текущем году прогнозируется в размере более 6 трлн. сумов со всех источников финансирования.

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