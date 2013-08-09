



Сборная Узбекистана опустилась на 59-е место в рейтинге FIFA



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 8 августа обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футболу. В новом рейтинге сборная Узбекистана опустилась на одну позицию и заняла 59-е место, набрав 566 очков (против 563 очков месяцем ранее). Среди стран Азиатского континента команда Узбекистана сохраняет 5-е место, пропустив вперед сборные Японии, Австралии, Ирана и Южной Кореи. Пятерка сильнейших футбольных стран мира: Испания, Германия, Колумбия, Аргентина и Нидерланды. Следующее обновление мирового рейтинга FIFA произойдет 12 сентября. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи