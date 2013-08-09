Национальная сборная Узбекистана проведет сборы в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 12-14 августа в Ташкенте пройдут очередные сборы национальной сборной Узбекистана по футболу, которая продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана, главный тренер национальной сборной Мирджалол Касымов пригласил на сборы 26 футболистов. Тренировочные занятия будут проходить на столичном стадионе "ЖАР". В ходе этих сборов национальная сборная планирует провести контрольно-товарищескую встречу.

Отметим, что запланированная на 14 августа в Ташкенте товарищеская встреча между командами Узбекистана и Турции была отменена.

Напомним, по итогам четвертого отборочного раунда ЧМ-2014 национальная сборная Узбекистана заняла 3-е место, что позволило ей продолжить борьбу за выход в финал мирового первенства в играх плей-офф. В пятом раунде национальная сборная проведет две встречи с командой Иордании 6 и 10 сентября, в Аммане и Ташкенте соответственно. Победитель этих матчей в ноябре сыграет межконтинентальные стыковые матчи с 5-й командой Конфедерации южноамериканского футбола.

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