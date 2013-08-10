В Бухаре завершился трехдневный молодежный фестиваль

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Молодежный фестиваль, проходивший в течение 3 дней во всех районах Бухарской области под девизом "Мы - великое поколение отечества", 8 августа завершился в Бухаре. За это время молодые люди разных возрастов и социального положения приняли участие в семинарах, конкурсах и встречах с интересными людьми.

Гостями мероприятий, которые проходили в рамках фестиваля, стали искусствоведы, поэты, писатели, ученые, журналисты, представители шоу-бизнеса и Законодательной палаты Олий Мажлиса страны. Всего же фестиваль, приуроченный к 22-ой годовщине независимости Узбекистана, собрал порядка 50 гостей.

В первый день гости посетили Бухарский, Пешкунский, Гиждуванский, Ромитанский, Вобкентский и Шафирканский районы, где провели беседы на такие темы, как "Массовая культура и духовность молодежи", "Депутат и молодежь", "Знания произведений Президента", "Хоким и молодежь", "Ваши любимые герои", "Герой нашего времени", "Мы за здоровый образ жизни", "Мой вклад в прогресс Родины" и прочие.

На следующий день с аналогичной программой делегация направилась в Джандарский, Каракульский, Каганский, Караулбазарский и Алатский районы. Завершился фестиваль в Бухаре.

Добавим, что организатором фестиваля выступил областной Кенгаш ОДМ "Камолот" совместно с областной администрацией. Его целью является воспитание молодежи в духе уважения традиций, обычаев, истории и культуры узбекского народа.

УЗИНФОРМ