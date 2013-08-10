Воровка из Бухары погорела на краже мобильника

Воровка из Бухары погорела на краже мобильника10.08.2013 10:29
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. В Бухарском районном суде завершился судебный процесс над неоднократно судимой 27-летней Ф.Буроновой, обвиняемой в краже чужого имущества.
По данным следствия, 30 марта в городе Галаассие Бухарской области...
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