В лагерях продолжается активный отдых

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа в лагере "Чимён" прошел детский фестиваль "Ёш юлдузлар-2013". Ежедневно в лагере проходят различные культурные и спортивные мероприятия, а также функционирует много кружков.

По словам организаторов, тематика и мероприятия меняются в зависимости от смены. В лагере в основном отдыхают дети работников Алмалыкского химкомбината.

Необходимо отметить и мероприятия, которые проходят в соседнем лагере "Ёшлик", который функционирует целый год. К логическому завершению подходит седьмая смена. Каждая длится по 18 дней.

На днях в детском оздоровительном лагере "Кимёгар", в урочище Акташ, в котором отдыхают дети чирчикских химиков, прошли своеобразные "Олимпийские игры".

По итогам подсчета количество отдохнувших детей в этом году увеличилось до 30 тысяч.

Возросло и количество отдыхающих ребят из отдаленных районов, в частности, из Хорезмской области количество мальчиков и девочек составило 1500 человек.

УЗИНФОРМ