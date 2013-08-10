Стимулированием малого экспорта в Узбекистане займется новый фонд

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 8 августа Постановление "О дополнительных мерах по поддержке экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства".

Решение принято в целях дальнейшего расширения экспортного потенциала субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, оказания им необходимого правового, финансового и организационного содействия в увеличении производства современной, конкурентоспособной на зарубежных рынках продукции и продвижении ее на экспорт, обеспечения надежной защиты отечественных предпринимателей-экспортеров от рисков изменений конъюнктуры внешнего рынка.

Глава государства одобрил предложение о создании при Национальном банке внешнеэкономической деятельности Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с территориальными филиалами в регионах Республики.

Основными задачами и направлениями деятельности Фонда определены:

проведение глубоких маркетинговых исследований внешних рынков по изучению текущей и перспективной конъюнктуры спроса на них и выявление потенциальных возможностей для экспорта продукции, производимой отечественными субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства;

осуществление на системной основе анализа ассортимента и номенклатуры продукции, производимой субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, определение уровня ее конкурентоспособности на внешних рынках, формирование соответствующих баз данных, выработка на этой основе предложений, направленных на обеспечение соответствия выпускаемой экспортной продукции спросу на мировом и региональных рынках;

оказание юридических, финансовых и организационных услуг по продвижению на внешние рынки продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, поиску потенциальных покупателей, подготовке и заключению контрактов, сопровождению экспортных операций, надежной защите экспортеров от возможных рисков, а также в получении и оплате необходимых лицензий, сертификатов, других разрешений и сборов, требуемых по законодательству зарубежных стран;

оказание содействия в расширении участия субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в зарубежных тендерных торгах, а также организации контактов отечественных производителей и иностранных покупателей путем организации ярмарок, "круглых столов" и других мероприятий.

Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства является юридическим лицом в форме негосударственного учреждения и оказывает услуги исключительно субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства и фермерским хозяйствам.

Первоначальный размер Фонда составляет 5,0 млрд. сумов, из которых 2,5 млрд. сумов формируются за счет единовременного взноса из средств государственного бюджета, а оставшаяся часть за счет добровольных взносов учредителей-субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, НБ ВЭД, ТПП Республики Узбекистан, а также других коммерческих банков, финансовых институтов и доноров.

Источниками средств Фонда являются доходы, получаемые от оказания субъектам МБЧП юридических, финансовых и организационных услуг, связанных с осуществлением внешнеэкономических операций, в виде комиссионных отчислений в размерах, общепринятых в международной практике – до 3% от стоимости контракта, а также другие источники, не запрещенные законодательством.

Фонд будет также оказывать безвозмездное финансовое содействие субъектам МБЧП и фермерским хозяйствам для:

* развития отечественных брендов экспортоориентированной продукции, продвижения экспортных поставок, включая оплату необходимых лицензий, разрешений, сертификатов в

соответствии с законодательством зарубежных стран, а также регистрационных сборов и других платежей, связанных с участием субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в международных тендерных торгах;

* участия в зарубежных выставках и ярмарках с заключением экспортных контрактов, обеспечением выхода на новые рынки и экспорта новых видов продукции.

Вновь создаваемый Фонд и его территориальные филиалы освобождается сроком до 1 января 2019 года от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, за исключением единого социального платежа.

Постановлением также определено, что субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства имеют право осуществлять экспорт товаров и услуг за иностранную валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива или гарантии со сроком поступления выручки или обратного ввоза в течение 180 дней при наличии полиса по страхованию экспортного контракта, выданного в установленном порядке.

Исполнительная дирекция Фонда будет размещена в здании по адресу: город Ташкент, улица Гафура Гуляма, дом 1.

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