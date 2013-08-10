Обсуждена исполнительность Постановления главы государства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 8 августа прошло расширенное заседание УзЛиДеП с участием городского Кенгаша народных депутатов, посвященное обеспечению исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан "О подготовке и проведении празднования 22-летия государственной независимости Республики Узбекистан".

В нем приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, городского Кенгаша народных депутатов, члены депутатской группы УзЛиДеП в местных Кенгашах народных депутатов, активисты партии и сотрулники областного хокимията.

В процессе заседания обсуждены вопросы достойного празднования Дня независимости, который встречается под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", а также стоящие важные задачи перед активистами политических партий и депутатов в этом направлении.

Присутствующим разъяснена историческая и национальная суть девиза "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", отмечена стойкость узбекского народа перед испытаниями суровых времен, подчеркнута необходимость формирования у населения чувства гордости и ответственности за судьбу Родины.

В заключение мероприятия обобщены все сказанные мнения и разработаны соответствующие рекомендации по активизации работы депутатского корпуса в обеспечении исполнения постановления главы государства.

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