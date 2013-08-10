Посвящено празднованию Дня независимости

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа в городе Коканде Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Независимость – великая ценность" под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!".

В нем приняли участие работники медицинской сферы, депутаты городского Кенгаша народных депутатов, активисты политических партий и другие.

Участники мероприятия говорили о достигаемых результатах государством во всех сферах жизнедеятельности общества, о больших обновлениях и изменениях в стране, демократических реформах, нацеленных на построение сильного гражданского общества.

Докладчики отметили, что своеобразный путь развития Узбекистана – узбекская модель доказала свою актуальность, действенность и своевременность. Это можно увидеть во всех сферах жизни общества. Подчеркнуто, что в основе всех достижений государства лежит растущая политическая, правовая, экономическая грамотность народа и его социальная активность.

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