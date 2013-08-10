На политическом небосклоне РФ замаячили фигуры Павловского и Гельмана. Призрак ФЭП шагает по стране

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Проблема сохранения окружающей среды является одной из самых важных. Поэтому вполне объясним рост экологических движений по всему миру, в том числе и в России. Тысячи людей с искренними намерениями пытаются поддержать все, что связано с сохранением природы. И такие движения, безусловно, необходимо всячески поддерживать, поскольку их деятельность не просто целесообразна, но и благородна.

В то же время удивляет тот факт, что в России «экологические движения» все более политизируются и, даже складывается впечатление, что именно они в настоящее время работают на провоцирование «зеленых революций» по типу «оранжевых», «революции роз», «тюльпанов» и т.п. Значительная часть «зеленых» поддерживает так называемый оппозиционный фронт борьбы «с путинским режимом», о чем свидетельствует их участие в протестных акциях на Болотной площади в Москве, аналогичных мероприятиях в Санкт-Петербурге, в других городах страны. Известно также и то, что во многих случаях их работа инициируется и по определенным направлениям финансируется из-за рубежа, «иностранными агентами», другими заинтересованными организациями. А, как известно, «кто платит, тот и заказывает музыку».

«Зеленые оппозиционеры» предпринимают «атаки» не только на общественное мнение, но, похоже, «атакуют» даже лидеров государства, включая Президента. Так, год назад, на молодежном форуме «Селигер-2012» М. Кокорина и Т. Каргина – активистки «Зеленого движения России ЭКА» – поставили перед Президентом РФ В. Путиным вопрос о необходимости защиты Воронежской области от попыток разворачивания там добычи никеля и других цветных металлов. Вопрос вполне демократичный и, на первый взгляд, не вызывает возражений, кроме одного: почему, в частности, Т. Каргина, возглавляющая программу «Экозащита», сотрудничающая с НКО «Project Harmony Inc.», главным партнером которой выступает Государственный департамент США, так обеспокоилась охраной окружающей среды в отдельно взятой Воронежской области? Вопрос, заданный ею Президенту, как показало время, был не так прост сам по себе, а стал увертюрой к провокациям другого порядка.

Сразу же после прошлогоднего селигерского Форума была развернута беспрецедентная массированная пропаганда воронежских «эко-протестантов». Не только в Воронежской области, но и по всей России прошли организованные «антиникелевые митинги». Незамедлительно, 3 августа 2012 года было создано «Движение в защиту Хопра». В зарубежных масс-медиа не менее активно стала критиковаться экологическая политика «путинского режима» в целом. Более того, особо рьяные активисты предприняли меры и силового воздействия. Так, начало 2013 года ознаменовалось избиением геологов Уральской горно-металлургической компании (УГМК), выигравшей конкурс на освоение никелевого месторождения в Воронежской области. А в конце июня от 1,5 до 4 тысяч человек напали на лагерь геологов и нанесли значительный ущерб УГМК: подожгли две буровые установки, автомобиль «Урал», КПП, огнем также были уничтожены личные документы ряда работников. Общая сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей.

На встрече с молодежью уже Форума «Селигер-2013» Президенту России В. Путину снова был задан (также более чем очевидно, провокационно) вопрос о защите Хопра К. Рубахиным-координатором «Движения в защиту Хопра». К. Рубахин, как известно, является помощником депутата Государственной Думы России Ильи Пономарева – руководителя движения «За права человека», финансируемого Конгрессом США. Еще известен он и тем, что был причастен к деятельности скандально известной группы «Pussy Riot», являясь ее фотографом. Содержание вопроса «эко-оппозиционера» состояло в следующем: почему Президент России не реагирует на необходимость запрета добычи никеля в Воронежской области, несмотря на то, что «мы уже в прошлом году говорили Вам об этой проблеме»? Президент В. Путин, обоснованно считающийся «королем импровизации», нашел, как достойно ответить. Но факт остается фактом: организаторы акции сумели добиться своего, и «атаковали» Президента по сути, повторим, заведомо провокационным вопросом.

Особо обращает на себя внимание, что вопрос на Селигере «борцов за экологию» был поставлен таким образом, что при любом ответе на него в дихотомической форме, Президента страны вынуждали настраивать против себя те или иные группы общественного мнения. Поддержи в данной ситуации экологов в их «борьбе» за сохранение окружающей среды, – это выступление против отечественных производителей. И, наоборот, поддержи отечественных производителей – это выступление против экологов. Складывается впечатление, что «зеленая лингвистическая атака» на В. Путина, была тщательно спланирована и красиво преподнесена – придумать такое фотограф «Pussy Riot», даже окончивший аспирантуру, очевидно, был бы не в состоянии, в принципе. При этом удивляет – кто таких «героев нашего времени» запросто допускает к обсуждению государственно важных вопросов на самом высоком уровне в условиях всеобщего внимания?

Необходимо обратить внимание и на следующий аспект рассматриваемой проблемы. Анализ зарубежной литературы и публикаций СМИ, особенно англоязычных, показывает, что «холодная война» не прекратилась, а продолжается против России с нарастающими темпами. Меняются методы, формы, но попытки убрать нашу страну с авансцены истории не прекращаются. Не исключено, что многие «экологи-активисты» сами того не понимают, что их руками решаются значительно более глубинные антироссийские задачи.

В одной из своих последних книг патриарх мировой политологии Зб. Бжезинский пишет, что в свое время поражение Советского Союза было не следствием внутренних проблем развития этой страны, а результатом усилий «Гарри Трумэна, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера, Рональдо Рейгана и Джорджа Г.У. Буша. Каждый американский президент по-своему внес существенный вклад в такой исход дела. Но делали это и другие фигуры – такие как Папа Иоанн Павел II, лидер польского движения «Солидарность» Лех Валенса и инициатор разрушительной перестройки советской системы Михаил Горбачев». (Бжезинский Зб. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. – М.: Междунар. отношения, 2010. – С. 20-21). Известны и заключения Президента США Б. Клинтона о том, что именно его страна «сумела бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америки». (Голос единства, октябрь, 1997, №6). А Маргарет Тэтчер еще более откровенно заявила, что они уничтожили Советский Союз потому, что он имел реальные возможности «вытеснить нас с мировых рынков». Другой экс-премьер-министр Великобритании Джон Мейджер, спустя время, уже указывает: «…задача России после проигрыша «холодной войны» – обеспечить ресурсами благополучные страны». (Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. – М., 1999. – С. 215). Ни о какой защите так называемых «прав человека», достижения «свободы слова», воплощения «демократических ценностей», и того подобного речь уже не идет. Речь идет о другом. Советский Союз разрушили, но осталась еще потенциально богатая Россия, которая постепенно поднимается «с колен», и реально претендует на более весомое место в развитии человечества, чем то, что отводится ей в последние десятилетия.

В данной связи резонно поставить вопрос: а какое все это имеет отношение к экологическим проблемам в Воронежской области? Нам представляется, что имеет самое непосредственное.

Россию «деструктивным силам», как свидетельствует практика, не удается столкнуть на революцию по сценарию «Болотной площади» или «белых ленточек» во всероссийском масштабе. Однако перенести эту же «революцию» на региональный уровень, используя реальные региональные проблемы, вероятно, попытаться можно. Примером, как это делается на практике, и свидетельствуют различного рода метаморфозы с «Движением в защиту Хопра», и тому подобных. Даже если Константин Рубахин и его коллеги – «революционеры с благими намерениями», то их деятельность напоминает игру актеров по сценарию, написанному не ими. Они – просто марионетки в чужой игре, «куклы» в руках опытных кукловодов.

Россию восстанавливать из руин необходимо другими методами, не добивая ее в угоду кому-то, а возрождая конструктивно. Это отдельный, необычайно важный вопрос, относящийся как к государству, так и к гражданскому обществу. Возрождающаяся Россия, как никогда, действительно нуждается в экономическом прорыве. Страна богата ресурсно не только Сибирью, где уже начато освоение. И хочется верить, что этот процесс необратим. Особые надежды – на модернизацию Дальнего Востока, новое покорение Арктики, на решение многочисленных других реально имеющихся проблем.

Не меньшие богатства, которые еще не в полной степени используются и контролируются из-за рубежа, имеются в Центральной России. Это, прежде всего, потенциал «курской магнитной аномалии» и ее периферии как объективно-ресурсные предпосылки новой индустриализации страны. Более чем очевидно, в настоящее время разворачивается жесткая борьба именно за этот судьбоносный ресурс. А борьба за сохранение окружающей среды в Черноземье в том виде, в каком ее преподносят общественности, – ни что иное, как попытка воспрепятствовать именно российским производителям осваивать этот регион. Отметим, что Уральская горно-металлургическая компания, выигравшая конкурс на разработку добычи никеля в Воронежской области, является именно российским производителем с большими традициями и хорошей репутацией.

Экологическое состояние современной России, безусловно, нуждается в защите. И, несомненно, здесь институты гражданского общества, в том числе и экологической направленности, должны сыграть свою конструктивную роль. Но когда экологические движения и добрые намерения тысяч молодых людей направляют не по этому пути, а по пути политической борьбы «с неугодным режимом», «диктатурой Путина», а короче, по пути, который указывают недружественные России кукловоды, полагаем, это является недопустимым.

Международный центр политического анализа (МЦПА)

Справка УЗИНФОРМ:

В настоящее время, особый импульс социально-политической дестабилизации в Воронежской области предала развернувшееся с 2012 года борьба эко-провокаторов, казаков и националистов против разработки Еланского и Ёлкинского медно-никелевых месторождений УГМК. Стержнем оппозиционных сил в этой борьбе стали экологические движения «В защиту Хопра» (Константина Рубахина, ученика и сотрудника Марата Гельмана, экс-учредителя Фонда «Эффективной политики» Глеба Павловского), зеленое движение ЭКА (Марины Кокориной (Задемитько) и Татьяны Каргиной) и др.

Также свою поддержку проектам оказывают структуры подконтрольные миллиардеру Александру Мамуту: российские медиа и Институт «Стрелка».

Силовой поддержкой эко-провокаторов выступили казаки, в том числе бывший атаман Всевеликого Войска Донского, а ныне депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий, заместитель атамана ВВД Николай Дьяконов (Председатель общественного движения «За чистый Хопер и Дон), атаман Национально-культурной автономии Урюпинских казаков Александр Титов, неофициальный лидер Урюпинского казачества Владимир Скобелин, а также националисты Николая Бондарика и представители криминалитета.

Со стороны губернатора Алексея Гордеева активное содействие оппозиционерам в Воронеже и области оказывает бывший сотрудник ФСБ, а ныне первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства – руководитель управления региональной политики правительства Воронежской области Андрей Марков.

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