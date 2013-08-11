Ребята в гостях у навоийских журналистов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. В текущем году коллектив редакции газет "Дустлик байроги" и "Знамя дружбы" будет отмечать свое тридцатилетие.

В связи с мероприятиями, посвященными юбилею, областной Дом печати 9 августа с визитом посетили юные воспитанники учебного центра "MEGA EDU".

Юные гости познакомились с условиями работы журналистов, со всей цепочкой издания газеты, которая начинается подготовкой материала журналистами, его набором и оформлением дизайна на компьютере и печатанием в типографии. Мальчишки и девчонки получили ответы на все интересующие их вопросы и пожелали мастерам пера дальнейших творческих успехов.

В завершение мероприятия юным гостям были вручены памятные сувениры от журналистского коллектива.

УЗИНФОРМ