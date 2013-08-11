В Навои наградили победителей конкурса "Энг улуг, энг азиз"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа во дворце культуры "Ширин" города Навои в торжественной обстановке наградили победителей областного этапа конкурса "Энг улуг, энг азиз" ("Самый великий, самый дорогой"), посвященного 22-й годовщине независимости Узбекистана.

В номинации "Художественные произведения писателей и поэтов" победителем конкурса за сборник своих стихов под названием "Чанковуз", отражающий перемены в жизни народа за годы независимости, стал поэт Шоим Шерназар.

В номинации "За лучший журналистский материал", опубликованный в СМИ, лучшими признаны материалы журналиста газеты "Знамя дружбы" Холиды Файзиевой и тележурналиста областной телерадиокомпании Илхома Сатторова.

В направлении "Изобразительное искусство, фотография, дизайн" первое место присуждено творчеству преподавателя Навоийского колледжа культуры и искусства Умиды Кенжаевой.

Победители конкурса награждены дипломами и памятными подарками организаторов конкурса. В честь победителей дан концерт в исполнении творческих коллективов ДК "Ширин".

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