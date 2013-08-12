В Самарканде прошел учебный семинар

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 10 августа состоялся учебный семинар на тему "Роль и значение взаимодействия депутатских групп партий в местных Кенгашах народных депутатов и первичных партийных организаций в эффективном решении вопросов социально-экономического развития региона".

В нем приняли участие представители областного Кенгаша СДП "Адолат", депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены депутатской группы СДП "Адолат" в областном Кенгаше народных депутатов, депутаты городского Кенгаша народных депутатов и другие.

В процессе мероприятия разговор шел о необходимости активизации деятельности первичных партийных организаций в городах и районах области, оживлении деятельности районных и городских Кенгашей СДП "Адолат", а также определены задачи по усилению сотрудничества партийных организаций с местными Кенгашами народных депутатов в направлении разработки конкретных предложений по развитию региона в социально-экономическом плане.

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