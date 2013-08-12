



Навоийские почтальоны принимают дополнительные меры по укреплению исполнительской дисциплины



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. 10 августа во всех районных и городских почтовых отделениях открытого акционерного общества "Узбекистон почтаси" совместно с представителями правоохранительных органов прошли расширенные профилактические собрания. На собраниях особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности в работе почтовых отделений по сохранности принимаемых и переводимых денежных средств населения, своевременной доставке посылок и корреспонденции. Участники мероприятий утвердили план мероприятий совместных действий работников почты и правоохранительных органов по строгому обеспечению исполнительской дисциплины и качественному обслуживанию населения в почтовых отделениях региона. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи