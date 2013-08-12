"Мы - дети великой страны"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. 12 августа в городе Кувасае Ферганской области прошла встреча представителей молодежи с местными предпринимателями под девизом "Мы - дети великой страны", приуроченная к 22-й годовщине Дня независимости Республики Узбекистан.

Цель организованного по инициативе городского Кенгаша ОДМ "Камолот" мероприятия заключалась в защите молодежи от влияния негативных идей поп-культуры, воспитании ее в духе уважения национальных традиций, обычаев и ценностей.

В нем приняли участие студенты средних специальных профессиональных и высших образовательных учреждений, активисты городского ОДМ "Камолот", представители городского хокимията.

В процессе встречи предприниматели рассказали молодежи о своем практическом опыте по ведению предпринимательской деятельности, студенты же в свою очередь представили свои молодежные идеи и проекты по формированию благоприятной бизнес-среды.

Также были обсуждены труды Президента Узбекистана, освещающие роль и значение национальных традиций и обычаев в процессе национального самосознания, развитии у молодежи духа патриотизма и чувства любви за свою Родину.

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