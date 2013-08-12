Узбекистан снизил ставку акцизного налога на импортируемую муку

ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление №ПП-2018 от 5 августа 2013 года, которым снизил ставку акцизного налога на муку пшеничную, завозимую на территорию Республики, с 15% до 11%.

Документом, в частности, внесено изменение в Постановление Президента "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2013 год" (№ПП-1887 от 25 декабря 2012 года). Так, в приложении №12-2 к постановлению ставка акцизного налога на товарную группу 11 (мука пшеничная) определена в размере 11% от таможенной стоимости товара (ранее 15%).

Как отмечается в постановлении, решение принято в целях дальнейшего упорядочения ввоза в Республику муки пшеничной и создания условий для расширения ассортимента производимых отечественными предприятиями хлебобулочных и кондитерских изделий.

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