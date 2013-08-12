В первом полугодии число проверок бизнеса в Ташкенте сократилось на 10%

ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. В январе-июне 2013 года число проверок, проведенных контролирующими органами города Ташкента, сократилось на 10% по сравнению с первой половиной прошлого года, а проверки налоговых органов сокращены на 5%. Такие данные обнародовала пресс-служба ГНК Узбекистана.

Кроме того, в целях повышения правовой грамотности предпринимателей с начала текущего года контролирующими органами города Ташкента проведено 546 семинаров, 116 выставок с участием 19,2 тысяч субъектов предпринимательства. В рамках мероприятий распространено 31,7 тысячи пособий, буклетов и других информационных материалов.

Контролирующими органами также проводились Дни открытых дверей в целях оказания консультативной, правовой и организационной помощи предпринимателям в решении их проблем, а также лицам, собирающимся начать собственный бизнес. За минувший период рассмотрено 1050 обращений субъектов предпринимательства – участников таких мероприятий.

Напомним, 4 апреля 2011 года был принят Указ Президента №УП-4296 "О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению проверок и совершенствованию системы организации контроля деятельности субъектов предпринимательства". В соответствии с ним, проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства проводятся органами государственной налоговой службы только в случаях выявления нарушений по результатам камерального контроля, проводимого на основе изучения и анализа предоставленной в установленном порядке субъектом предпринимательства финансовой и налоговой отчетности, а также других документов о деятельности субъекта предпринимательства, имеющихся в органе государственной налоговой службы.

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