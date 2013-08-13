День памяти "Пахтакора-79" отметили в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. Группа наманганских волонтеров организовала в воскресенье для группы подготовки команды "Навбахор" благотворительную акцию в память об игроках и тренерах команды "Пахтакор", погибших в авиакатастрофе в 1979 году.

Ребята распечатали портреты футболистов и наставников, ставших жертвами той страшной трагедии, рассказали о замечательной команде, подававшей большие надежды. Об игроках "Пахтакора-79" поведал тренер юных навбахоровцев Александр Ким.

Затем юные футболисты возложили к портретам живые цветы и застыли в минуте молчания.

Во второй части акции для будущих звезд футбола была проведена викторина и различные конкурсы с призами. Ребята с удовольствием приняли участие в розыгрыше призов, показав и отличное умение жонглировать мячом, и знание истории "игры миллионов".

"Мы считаем, что молодое поколение должно знать героев спорта прошлых лет, учиться у них, приумножать славные традиции отечественного футбола. А это невозможно без понимания истоков наших побед", – говорит инициатор акции сотрудник одной из фирм Намангана Дима Гаффаров.

Помощниками его в этом благородном деле стали студенты, сотрудники различных предприятий областного центра.

В Узбекистане 11 августа отмечается как день памяти команды "Пахтакор".

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