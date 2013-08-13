В Ташкент поступила партия новых пассажирских автобусов из ФРГ

ТАШКЕНТ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. 12 августа в город Ташкент поступила первая партия городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor" в количестве 17 единиц.

По данным пресс-службы Ассоциации "Тошшахартрансхизмат", до 31 августа текущего года в столицу Узбекистана поступят еще 13 германских автобусов для эксплуатации на городских маршрутах пассажирского транспорта. В сентябре-октябре 2013 года предусмотрена поставка остальных 70 единиц автобусов данной модели.

Напомним, обновление парка пассажирских автобусов города Ташкента осуществляется в рамках договора купли-продажи от 25 апреля 2013 года между Ассоциацией "Тошшахартрансхизмат" и компанией "EvoBus GmbH" (ФРГ) о приобретении 100 единиц городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним. 3 мая 2013 года было принято соответствующее Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан.

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