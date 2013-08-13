В Ташкенте пройдет ежегодный ИКТ-саммит - 2013

ТАШКЕНТ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. Национальный Саммит по информационно-коммуникационным технологиям – ИКТ-саммит - 2013 пройдет 24 сентября в Международном бизнес-центре города Ташкента. Мероприятие откроет Неделю информационно-коммуникационных технологий Узбекистана.

В ежегодном саммите по информационно-коммуникационным технологиям участвуют ведущие представители ИТ-сферы Узбекистана, стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в работе ИКТ-саммита ожидается участие свыше 500 делегатов из Узбекистана и других стран.

Цель мероприятия – создание платформы для демонстрации достижений и возможностей от внедрения ИКТ в различные сферы жизни и деятельности, тенденций развития информационно-коммуникационной сферы, а также стимулирование развития сферы ИКТ в Узбекистане и расширение международного сотрудничества.

На форуме будут представлены доклады по пяти основным направлениям: "ИКТ в государственном секторе", "Технологии", "Разработки и решения", "Интернет и информационные ресурсы", "Информационно-библиотечные технологии". По итогам мероприятия будут приняты рекомендации и резолюция саммита.

Организаторами саммита выступают Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса, Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров, Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, Ассоциация предприятий и организаций информационных технологий Узбекистана и компания CIB GROUP.

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