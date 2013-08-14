



В Навои прошли спортивные соревнования "Махалламиз полвонлари"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 12 августа в специализированной детско-юношеской спортивной школе №5 города Навои прошел областной этап спортивных соревнований "Махалламиз полвонлари" ("Силачи махалли"), инициированный областным фондом "Махалля". В 6 весовых категориях соревнований по курашу приняли участие мальчишки и девчонки 13-14 летнего возраста, ставшие победителями на городских и районных этапах соревнований. По итогам соревнований, сильнейшими в своих весовых категориях признаны Момогуль Юлдашева и Мухаммад Жумаев из махалли "Янгиобод", Шахзод Рахматуллаев из махалли "Бинокор" города Навои, Сабохат Мубинова из махалли "Кызылтепа" Навбахорского района, Гулбахор Урокова из махалли "Пахтакор" хатырчинского района и Исомжон Темиров из махалли "Консурун" Кызылтепинского района. Все они будут представлять область на республиканском этапе соревнований. "Полвонам" - победителям соревнований вручены дипломы и памятные подарки областного общественного фонда "Махалля". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи