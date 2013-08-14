В целях активизации депутатского контроля

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 13 августа в Кушрабатском районе Самаркандской области состоялся учебный семинар на тему "Вопросы усиления депутатского контроля", организованный по инициативе районного хокимията и местных политических партий.

В мероприятии, нацеленном на изучение проблем, стоящих перед депутатскими группами партий в местных Кенгашах народных депутатов, и разработку предложений по оживлению деятельности депутатских групп, приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатели районных Кенгашей политических партий, депутаты, представители хокимията района.

В процессе мероприятия представители депутатского корпуса разъяснили ход реализации демократических реформ в Узбекистане, отметили необходимость развития взаимодействия между партийными группами и районными и городскими Кенгашами партий, а также подчеркнули целесообразность обеспечения в этом вопросе системного подхода.

Кроме этого, внимание присутствующих было обращено на некоторые механизмы улучшения деятельности партийных организаций, партийных групп и первичных партийных организаций. Отмечена необходимость активного участия депутатской группы в решении конкретных экономических и социальных вопросов района.

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