Молодежная выставка фотографий прошла в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 12 августа во Дворце творчества молодежи состоялась церемония открытия фотовыставки активистов ЦМИ "Келажак овози".

На выставке были представлены около 150 работ как начинающих фотографов-любителей и активистов многих проектов, так и прошедших школу фотоискусства.

Стоит отметить, что проект был посвящен Международному дню молодежи. Представленные работы – это воспоминания об учебе в летнем образовательном лагере "Келажак овози".

Фотографии разместили по тематике: "Проекты ЦМИ "Келажак овози"", "Нам 22 года!"; "Я и вокруг меня".

Немаловажную роль отвели фотоработам, сделанным для приложения "Instagram".

По словам организаторов, выставочный зал посетили почти 200 человек.

Работы можно будет увидеть до 19 августа.

Вечер завершился выступлением вокально-инструментального ансамбля "КелажакИнструм", певца Бахтиера Рахманова и участницы проекта "Zor-zor star" Шахло Ахмедовой. После чего состоялась церемония награждения лучших активистов ЦМИ.

Организаторами мероприятия выступили Фонд Форум, Фонд ООН в области народонаселения UNFPA и ЦМИ "Келажак овози".

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