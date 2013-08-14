В целях обеспечения занятости населения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. В Учкуприкском районе Ферганской области 14 августа состоялся практический семинар, посвященный созданию новых рабочих мест за счет развития семейного предпринимательства, надомничества и обеспечению занятости выпускников профессиональных колледжей.

В мероприятии, организованном по инициативе комиссии по содействию усилению деятельности местных представительских органов государственной власти и районного хокимията, приняли участие члены и депутаты районного Кенгаша народных депутатов, активисты политических партий района, ответственные сотрудники районного хокимията, председатели сходов граждан махаллей, руководители профессиональных колледжей и другие.

В процессе семинара разговор шел о роли государства, исполнительности местных программ развития в обеспечении занятости населения, в особенности выпускников профессиональных колледжей. Отмечена необходимость в этом направлении усиленного депутатского и общественного контроля.

Также участники мероприятия обсудили вопросы выполнения задач, обозначенных в Государственной программе "Год благополучия и процветания", рассмотрены результаты исполнения социально-экономических программ по обеспечению занятости населения, изучены недостатки в работе и определена роль активистов партий в их устранении.

В конце практического семинара на основе выдвинуты предложений и рекомендации и отмечены задачи на перспективу.

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