В Узбекистане обсудили взаимодействие госорганов с зарубежными ННО

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Вопросы взаимодействия государственных органов Узбекистана с зарубежными негосударственными некоммерческими организациями обсуждались на "круглом столе", организованном Министерством юстиции Республики 12 августа. В нем приняли участие представители министерств и ведомств, национальных, международных и иностранных ННО, зарегистрированных в Минюсте.

На встрече были рассмотрены правовые вопросы сотрудничества органов государственной власти и управления, а также негосударственных некоммерческих организаций с представительствами и филиалами зарубежных ННО, вытекающие из требований актов законодательства.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по соблюдению в их деятельности принципов прозрачности и открытости, отчетности.

Как отмечалось, на сегодняшний день государственные органы Узбекистана взаимодействуют с зарубежными ННО на постоянной основе. В рамках двустороннего сотрудничества осуществляются проекты и программы, проводятся мероприятия в различных сферах. Иностранным партнерам предоставляется необходимая помощь в формировании и реализации своих планов мероприятий на территории Узбекистана, оказывается содействие в решении организационных вопросов в целях обеспечения их эффективной деятельности.

Вместе с тем, Министерством юстиции Узбекистана осуществляется мониторинг деятельности неправительственных организаций в целях выполнения ими требований законодательства, в частности согласования проведения мероприятий, подчеркивалось на мероприятии.

"Круглый стол" прошел в атмосфере конструктивности между его участниками состоялся живой диалог, отмечает пресс-служба Минюста.

Напомним, в конце июля Министерством юстиции Узбекистана был организован "круглый стол" на тему "Обеспечение законности, совершенствования организационно-правовых основ функционирования ННО" с участием представителей международных и иностранных неправительственных структур.

УЗИНФОРМ