В Ташкенте прошел матч ветеранов футбола

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. День памяти команды "Пахтакор-79", 11 августа, в столице Узбекистана начался с традиционного митинга на стадионе "Пахтакор" и возложения цветов к памятнику футболистам на Боткинском кладбище. А вечером того же состоялся матч памяти команды "Пахтакор-79", в котором играли ветераны "Пахтакора" и символическая сборная турнира "Лига ветеранов футбола".

Инициатором матча четвертый год подряд выступил Карен Сафаров, недавно отметивший свой сорокалетний юбилей. В составе "Пахтакора" на поле выходили Д. Абдуллаев, Р. Мамадалиев, Б. Камбаралиев, Ф. Муратов, Ф. Сафаров, У. Абдураимов, И. Айтуганов, Н. Хасанов, Н. Нурматов, А. Самигов, Р. Базаров, Р. Дурманов, Ф. Эсанбаев, К. Каюмов, М. Собиров, Р. Хайдаров. В составе сборной играли Д. Султанов, О. Нестеров, Ф. Шоимкулов, Н. Насриддинов, Б. Джапаркулов, С. Лущан, А. Базаров, В. Сидоров, К. Сафаров, В. Янушкевич, Э. Гамбаров, Р. Хамдамов.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу сборной "Лиги ветеранов футбола". Голы забили: у "Пахтакора" – Ф. Муратов. Р. Базаров, у "сборников" – А. Базаров (два). Б. Джапаркулов. В. Янушкевич.

За четыре года существования матча памяти. в нем приняло участие более 60 футболистов. Среди них – такие известные игроки, как И. Шквырин, Г. Денисов, А. Рощин, И. Шарипов, М. Алиев, А. Абдураимов, Э. Назаров, Ш. Рахмонкулов, М. Курбанов, Н. Нурматов, Н. Хасанов, А. Микляев, У. Рузимов, С. Ходиев, М. Тураходжаев, С. Максудов, О. Усманходжаев, К. Ягмиров, А. Козак, Р. Мамадалиев, Р. Забиров, Р. Саидов, Ф. Эсанбаев, Р. и А. Базаровы, Д. Султанов, К. Сафаров, Ф. Шоимкулов, А. Шипилов, С. Могилевский, Б. Намазов, Ф. Хабибуллин, Н. Насриддинов, В. Сидоров, А. Шапран, С. Лущан, Б. Джапаркулов, А. Евстафеев, О. Тюлькин, Ю. Винтовкин, Р. Хамдамов, В. Янушкевич, А. Хашимов, Рустам и Равшан Дурмановы, М. Собиров. Д, Абдуллаев, Р. Мунзафаров, О. Нестеров, Э. Гамбаров, Ф. Муратов, Ф. Сафаров, У. Абдураимов, И. Айтуганов, Б. Камбаралиев, Р. Хайдаров. В отдельных матчах приняли участие президент "Пахтакора" Б. Рахимов и вице-президент клуба С. Бабаян, заслуженный артист Узбекистана К. Каюмов, а также почетный ветеран всех турниров Т. П. Крюк.

Четыре футболиста из вышеперечисленных сыграли во всех четырех матчах: Н. Хасанов, К. Сафаров, С. Лущан, Б. Джапаркулов.

Участники матча поблагодарили К. Сафарова за инициативу организации и проведения данного матча. Карен Сафаров, в ответ на добрые слова участников, сказал: "Это матч, в котором результат ни для кого никакого значения абсолютно не имеет. Главное – собираются ребята, приходят на стадион, одевают форму. выходят на поле. И своим участием в этой игре отдают дань памяти и уважения трагически погибшим пахтакоровцам. Очень приятно, что идея проведения данного матча, появившаяся в начале лета 2010 года, прижилась, и он стал ежегодным".

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