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В Намангане обсудили законопроект "Об экологическом контроле"
14.08.2013 19:49

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Молодежном центре Намангана был проведен "круглый стол" на тему "Международный опыт участия общественности в осуществлении общественного экологического контроля", организованный Комитетом по вопросам экологии и охраны окружающей среды, депутатской группой Экологического движения Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан совместно с областным хокимиятом.

На открытии мероприятия выступил хоким области Баходир Юсупов. Он, в частности отметил, что проект данного закона, направленный на определение роли и места институтов гражданского общества, органов самоуправления граждан в обеспечении системы охраны окружающей среды, разработан исходя из приоритетных задач "Концепции углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране", выдвинутых руководителем государства 12 ноября 2010 года на совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Данный законопроект направлен на дальнейшую активизацию участия общественности, ННО в осуществлении экологического контроля, мониторинга ситуации в регионах страны в сфере охраны окружающей среды и здоровья населения, усовершенствование системы осуществления экологического контроля и создание механизма координации контрольной деятельности; установление полномочий экологических ННО, служб ведомственного, производственного и экологического контроля и порядка осуществления ими своих функций в этой сфере, установление требований по обеспечению экологического контроля и ответственности за нарушение законодательства об экологическом контроле.

 

"Эффективность реализации норм и требований Закона Республики Узбекистан "Об экологическом контроле" будет напрямую зависеть от формирования институтов гражданского общества, широкого участия общественных организаций, органов самоуправления граждан в системе обеспечения охраны окружающей среды и процессе решения экологических проблем", – подчеркнул руководитель области.

Вниманию участников "круглого стола" был также представлен видеофильм, раскрывающий содержание проекта Закона "Об экологическом контроле".

В своем докладе депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса от Экологического движения Узбекистана Тохир Тошбаев рассказал об опыте законодательного регулирования участия общественности в данной сфере Германии, Франции, Великобритании, США, России, Польши, Венгрии, Словакии, Чехии, а также ряда развитых стран Азии.

Депутат отметил, что данный законопроект направлен на обеспечение реализации Закона Республики Узбекистан "Об охране природы" и определяет содержание и основные направления экологической политики Республики Узбекистан в области экологического контроля, способствующие активизации участия ННО, органов самоуправления граждан и граждан в решении вопросов охраны окружающей среды в соответствии с принципами и нормами международного права.

В ходе обсуждения проекта депутатами Законодательной палаты, представителями НИМФОГО, ОДМ "Камолот", политических партий, общественного фонда "Махалля", негосударственных некоммерческих организаций были выдвинуты предложения по законопроекту, которые будут учтены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению после их изучения рабочей группой.

В мероприятии, посвящённом обсуждению проекта Закона Республики Узбекистан "Об экологическом контроле", приняли участие депутаты Законодательной палаты, местных Советов, активисты Экологического движения Узбекистана, представители НИМФОГО, ОДМ "Камолот", политических партий, общественного фонд "Махалля", негосударственных некоммерческих организаций, управлений юстиции и здравоохранении области, ЦГСЭН, областного комитета по охране природы и СМИ.

УЗИНФОРМ

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