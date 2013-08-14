Гандболисты Навои стали победителями турнира

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 13 августа в связи с 22-ой годовщиной независимости Узбекистана в Навбахорском районе под лозунгом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!" состоялся республиканский турнир по гандболу.

В турнире, организаторами которого выступили Министерство народного образования Узбекистана, общество по физической культуре и спорту Республики, Федерация гандбола страны, приняли участие спортсмены 1997-1999 годов рождения со всех областей и Республики Каракалпакстан.

В финале 6-дневных соревнований встретились команды города Ташкента, столичной области и команда навоийцев. По итогам турнира, первое место у гандболистов Навоийской области, последующих мест удостоились ташкентские команды.

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