Президент Узбекистана распорядился составить рейтинг вузов

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 14 августа подписал Распоряжение "О создании рабочей комиссии по проведению рейтинговой оценки высших образовательных учреждений Республики".

Цель документа – экспериментальная апробация принципов, подходов и критериев по определению объективной рейтинговой оценки научно-педагогической деятельности высших образовательных учреждений страны с учетом международного опыта, требований и стандартов.

Глава государства распорядился образовать Рабочую комиссию, которой поручил в двухнедельный срок критически пересмотреть структуру, показатели и уровень баллов системы рейтинговой оценки высших образовательных учреждений, определенных постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2012 года №371, их соответствие международным критериям и стандартам, целевым задачам повышения уровня и качества научной и педагогической деятельности вузов, подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в отраслях и сферах экономики.

Президент поручил при этом обратить особое внимание на следующие важнейшие критерии научно-педагогической деятельности вузов с установлением высоких баллов:

уровень и качество преподавания в сравнении с зарубежными вузами, квалификационный уровень профессорско-преподавательских кадров, владение ими современными педагогическими технологиями, обеспечивающими преподавание на уровне международных требований, участие преподавателей отечественных вузов в чтении лекций в зарубежных вузах;

уровень трудоустройства выпускников вузов по специальности и качество организации работы вузов с предприятиями, для которых готовят кадры;

эффективность проводимых научно-изыскательских работ, прежде всего состояние экспериментально-лабораторной базы вузов, степень оснащенности их современным оборудованием, проведение научно-прикладных исследований на базе предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Рабочей комиссии, возглавляемой министром высшего и cреднего специального образования Республики Узбекистан Ходиевым Б.Ю., также поручено:

совместно с Государственным центром тестирования при Кабинете Министров в срок до 1 ноября 2013 года провести выборочное тестирование студентов старших курсов на предмет определения уровня их знаний по специальным профильным дисциплинам и степени усвоения предметов для оценки качества подготовки специалистов в вузе;

с участием экспертных групп провести в порядке эксперимента в срок до 1 декабря 2013 года рейтинговую оценку высших образовательных учреждений на основе заложенных в пункте 2 принципов и критериев;

по результатам проведенной работы в срок до 1 января 2014 года представить в Аппарат Президента Республики Узбекистан итоговую информацию вместе с конкретными предложениями по дальнейшему совершенствованию системы и методики проведения рейтинговых оценок, а также организации деятельности высших учебных заведений.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Ж.Г. Исмаилова.

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