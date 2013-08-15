В Мингбулаке открылась новая спортшкола

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 1,5x миллиарда сумов Фонд развития детского спорта выделил на строительство к Дню независимости Узбекистана новой детско-юношеской спортивной школы № 12 в райцентре Мингбулакского района Наманганской области Джумашуе. Школа была возведена в самые сжатые сроки, и уже сейчас здесь вовсю тренируется местная молодежь.

При входе в спортшколу первым делом бросается в глаза пол из красивого бело-серого мрамора. Современным техническим критериям соответствуют универсальный спортивный зал, душевые и другие подсобные помещения. А к 22-й годовщине независимости будет услугам юных мингбулакцев еще и поле для мини-футбола. Так что деньги Фонда поддержки детского спорта пошли на благое дело – здоровье подрастающих поколений.

– Старания государства на пути физического совершенствования высоко оценили те, для кого школа собственно предназначается, – говорит директор ДЮШС № 12 Жамолдин Турдалиев. – На данный момент у нас учатся 838 юношей и девушек по 6 видам спорта – футболу, волейболу, греко-римской борьбе, настольному теннису, легкой атлетике (бег) и художественной гимнастике, тренируют их 27 преподавателей. Пока все тренировки проходят в основном в зале, однако в скором времени наши ученики будут играть в футбол на хорошо оборудованном поле рядом со школой.

Занятия уже приносят свои плоды. Тренер курашистов Аброр Узаков недавно отпраздновал успех одного из своих учеников, занявшего третье место на чемпионате Республики. Также третье место по Республике, но по греко-римской борьбе, занял Алишер Тожиахмедов, который занимается этим видом единоборства всего 3 года.

– Под руководством моего наставника Улугбека Турсунова за год я изучил все секреты греко-римской борьбы, – сказал один из юных спортсменов Абдулвохид Жалолиддинов. – На областном фестивале "Наманган наволари" я занял первое место. Заниматься этим видом борьбы меня сподвигли наши соотечественники, которые успешно выступают на международной арене. Также я считаю борьбу настоящим мужским делом, поэтому я горд своими достижениями. Но на этом я не остановлюсь и буду дальше покорять новые вершины.

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