Сессия Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 14 августа в здании хокимията Самаркандской области прошла очередная, 24-я сессия областного Кенгаша народных депутатов.

Вел сессию председатель областного Кенгаша народных депутатов, хоким области, сенатор Зоир Мирзаев.

В начале сессии выступил с докладом прокурор области Б.Дехконов в отношении проделанной работы органами областной прокуратуры за прошедшие 6 месяцев текущего года по укреплению законности, защите прав и свобод граждан, пресечению преступности и правонарушений.

Следующий вопрос был посвящен отчету постоянной комиссии по вопросам формирования и исполнения местного бюджета, осуществления экономических реформ, а также развития предпринимательства областного Кенгаша народных депутатов. Также проанализирована исполнительность на территории области Государственной программы "Год благополучия и процветания".

Далее с докладом на тему "Проделанные работы в области по повышению эффективности мероприятий, нацеленных на защиту молодежи от негативного влияния массовой культуры" выступил председатель постоянной комиссии по вопросам молодежной политики и здорового поколения областного Кенгаша народных депутатов У.Тошкентбоев.

В конце сессии приняты соответствующие постановления по рассмотренным вопросам и заслушаны рекомендации и мнение хокима области З.Мирзаева.

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